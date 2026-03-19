Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları, iki sezon daha 30 sterlinle sınırlandırıldı

İngiltere Premier Ligi, deplasman bilet fiyatlarını iki sezon boyunca 30 sterlinle sınırlandırma kararı aldı. Bu uygulama, deplasman maçlarına katılım oranını artırdı.

İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Deplasman taraftarları, Premier Lig maçlarının ünlü atmosferinin oluşmasına önemli katkı sağlıyor. 2016'da uygulamaya konulan bu fiyat sınırı sayesinde deplasman maçlarına katılım oranı yüze 82'den yüzde 91'e yükseldi." denildi.

Açıklamada, söz konusu kararın kulüpler tarafından oy birliğiyle alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
