İngiltere'nin gündemi de bu! At telef oldu, jokey hedef tahtasında

İngiltere'nin en prestijli at yarışlarından Grand National'da geçtiğimiz Cumartesi günü yarışan 13 yaşındaki at Celebre D'Allen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Pazartesi akşamı hayatını kaybetti.

Philip Hobbs ve Johnson White Racing'in sahip olduğu at, yarışın son bölümünde yaşadığı zorlukların ardından son engelden sonra yere yığılmıştı. Yarış sonrası yapılan ilk müdahalelerde sıcak çarpması teşhisi konuldu.

At sahipleri Salı sabahı yaptıkları açıklamada, "Celebre D'Allen'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. En iyi veteriner bakımını aldı ve iyileşme belirtileri gösteriyordu. Ancak Pazartesi gecesi durumu aniden kötüleşti ve maalesef kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.

Yarışta Celebre D'Allen'e binen jokey Micheal Nolan, İngiliz At Yarışı Otoritesi (BHA) tarafından 10 günlük yarış yasağıyla cezalandırıldı. Nolan'ın, atın belirgin şekilde zorlandığını fark etmesine rağmen yarışa devam etme kararı tartışma konusu oldu.

BHA'nın geçici CEO'su Brant Dunshea konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Grand National'daki tüm atlar gibi Celebre D'Allen de yarış öncesi kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirildi" dedi ve ekledi: "Tüm atların uygunluğunu sağlamak için uzun ve detaylı bir süreç uygulanıyor."

Celebre D'Allen, 13 yaşıyla bu yılki Grand National'ın en yaşlı yarışmacısıydı. Uzmanlar, yarış atlarının genellikle 10 yaşına kadar aktif yarışlara katıldığını belirtiyor.