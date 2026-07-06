Haberler

İngiltere, ev sahibi Meksika eleyerek çeyrek finale yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İngiltere, Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İngiltere, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Meksika'yı 3-2 mağlup eden İngiltere, çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ev sahiplerinden Meksika ile İngiltere karşı karşıya geldi. Azteca Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çaldı. İngiltere; 36 ve 38'inci dakikalarda Bellingham'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Meksika bu gole 42'nci dakikada Quinones'in golüyle cevap verdi ve devre İngiltere'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Qunsah'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İngiltere, 60'ıncı dakikada Kane'in penaltısıyla skoru 3-1'e getirdi. Meksika, bu gole 69'uncu dakikada Raul Jimenez'in penaltısıyla cevap verdi: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İngiltere, çeyrek finale yükseldi. İngilizler, çeyrek finalde 12 Temmuz Pazar günü Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
17 yıl sonra tarihi ziyaret! Savunmadan FETÖ'ye kritik başlıklar masada

17 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Gündem yaratacak FETÖ detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmeye çalıştığı oğlunun katili oldu
Trump'ın Ankara programı netleşti! Dikkat çeken Anıtkabir kararı

Trump'ın Ankara programı netleşti! Dikkat çeken Anıtkabir kararı
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme! Canbay'ın beklemediği karar
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor

Kuyumcularda sessiz devrim! Herkes bunu konuşuyor
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...