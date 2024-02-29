İngiltere FA kupası maçında gole aşırı bir şekilde sevinen taraftar, dengesini kaybedip kafa üstü tribünden düştü

İngiltere FA Kupası'nda oynanan Leeds United ve Chelsea maçında bir Leeds taraftarı, gol sevinci sırasında üst tribünden düştü. Maçın 59. dakikasında Leedsli futbolcu Joseph'in attığı gol sonrası sevinç yaşayan taraftar, üst tribünden alt tribüne düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan taraftarın durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Maçı 3-2 kazanan Chelsea, çeyrek finale çıktı.

Dün akşam Leeds United ve Chelsea arasında oynanan İngiltere FA Kupası maçında bir Leeds United taraftarı, gol sevinci yaşadığı sırada üstü tribünden kafa üstü alt tribüne düştü.

Chelsea Leeds United'ı 3-2 yenerek çeyrek finale çıkan taraf oldu.

Maçın 59. dakikasında Leedsli futbolcu Joseph'in skoru 2-2'ye getirdiği gol sonrası tribünesevinen bir Leedsli taraftar üstü tribünealt tribünetaraftarların üzerine düştü.

Sağlık ekipleri, kafa üstü şiddetli bir şekilde düşen taraftar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Taraftar, ambulansla hastaneden çıkarılırken diğer taraftarlar alkışla kendisine destek verdi.

Chelsea, çoğunlukla maçın kontrolünü elinde tuttu. Joseph'in attığı gol takımının elenmesine engel olamadı.

Taraftarın sağlık durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.