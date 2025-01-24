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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, sahasında Rangers'ı 2-1 yendi. İngiliz ekibinin kalecisi Altay Bayındır'ın performansı büyük beğeni topladı. Yaptığı kurtarışlarlarla maça damgasını vuran Bayındır'ın Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'a gol izni vermemesi de çok konuşuldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, sahasında Rangers'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İngiliz ekibinin kalecisi Altay Bayındır'ın performansı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

BEĞENİ ALDI

Bayındır'ın Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile yaşadıkları ise sosyal medyada gündem oldu. İngiliz basını ve Manchester United taraftarları, kazanılan 3 puanda Altay Bayındır'ın büyük payı olduğunu belirtti.

RIDVAN'A GOL İZNİ VERMEDİ

Altay Bayındır, toplam 6 kurtarış gerçekleştirdi. Milli kaleci bu kurtarışlardan birini de Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'a karşı yaptı. Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda kalesinde gole izin vermeyen Altay Bayındır'ın o anları Türk futbolseverler tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o anlar;

İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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