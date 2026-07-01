İngiltere, geri dönüşle son 16 biletini aldı
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Harry Kane'in iki golüyle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İngiltere, bir üst turda Meksika ile karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 7'nci dakikada Brian Kibambe Cipenga'nın golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran İngiltere, kaptanı Harry Kane'in golleriyle geri döndü. Deneyimli golcü, 75 ve 86'ncı dakikalarda fileleri havalandırarak takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadeleyi kazanan İngiltere, son 16 turuna yükselirken bir üst turda Meksika ile karşılaşacak.