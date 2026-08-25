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Bruno Fernandes, Premier Lig'de Yılın Oyuncusu Seçildi

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Bruno Fernandes, Premier Lig'de PFA tarafından yılın oyuncusu ödülünü kazandı. Ronaldo'dan sonra bu ödülü alan ikinci Portekizli oldu. Nico O'Reilly genç oyuncu ödülünü alırken, yılın takımı da açıklandı.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Manchester United'de forma giyen Bruno Fernandes kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Fernandez vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü kazanan ikinci Portekizli futbolcu oldu.

Ronaldo, PFA yılın oyuncusu ödülünü kariyeri boyunca üst üste 2 kez kazanmıştı.

Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly ise 2025-2026 sezonunun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yılın takımı ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: David Raya (Arsenal)

Defans: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Jurrien Timber (Arsenal)

Ortasaha: Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford)

Kaynak: AA
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