İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de adından söz ettiriyor. Geçen sezon sakatlık yaşayan milli yıldız, bu sezon sahalara etkileyici bir dönüş yaptı. Premier Lig'in 13. haftasında Brighton'ın Nottingham Forest'ı 2-0 yendiği maçta da öne çıkan Kadıoğlu, üst üste üçüncü kez maçın adamı seçildi. İngiliz basını, Kadıoğlu'nun performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi ve Brighton'ın en istikrarlı isimlerinden biri olduğunu belirtti.
- Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Nottingham Forest'ı 2-0 yendiği Premier Lig maçında üst üste üçüncü kez maçın adamı seçildi.
- Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıktı ve 1183 dakika süre aldı.
- İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun savunmadaki istikrarı, hücuma katkı sağlayan koşuları ve oyun zekâsını öne çıkardı.
Fenerbahçe'den sezon başında 30 milyon euro bonservisle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran milli yıldız, bu sezon sahalara müthiş bir geri dönüş yaptı.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ MAÇIN ADAMI
Premier Lig'in 13. haftasında Brighton'ın Nottingham Forest'ı 2-0 yendiği karşılaşmada da gösterdiği performansla öne çıkan Ferdi, bir kez daha maçın adamı seçildi. Böylece milli futbolcu, Tottenham ve Everton maçlarının ardından üst üste üçüncü kez bu unvanı aldı.
İNGİLİZ BASININDA MANŞETLERDE
Ada basını, Ferdi Kadıoğlu'nun performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Sakatlık sonrası sahalara güçlü bir dönüş yapan milli oyuncunun:
- Savunmadaki istikrarı
- Hücuma katkı sağlayan koşuları
- Oyun zekâsı
öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. İngiliz gazeteleri, Ferdi'nin Brighton'ın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldiğini yazdı.
BU SEZON PERFORMANSI
26 yaşındaki milli sol bek, Brighton formasıyla bu sezon:
- 16 resmi maça çıktı
- 13 kez ilk 11'de yer aldı
- 1183 dakika süre aldı
Ferdi, henüz gol ya da asist katkısı veremese de takımın en güvenilir savunma oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.