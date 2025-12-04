İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Fenerbahçe'den sezon başında 30 milyon euro bonservisle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran milli yıldız, bu sezon sahalara müthiş bir geri dönüş yaptı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ MAÇIN ADAMI

Premier Lig'in 13. haftasında Brighton'ın Nottingham Forest'ı 2-0 yendiği karşılaşmada da gösterdiği performansla öne çıkan Ferdi, bir kez daha maçın adamı seçildi. Böylece milli futbolcu, Tottenham ve Everton maçlarının ardından üst üste üçüncü kez bu unvanı aldı.

İNGİLİZ BASININDA MANŞETLERDE

Ada basını, Ferdi Kadıoğlu'nun performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Sakatlık sonrası sahalara güçlü bir dönüş yapan milli oyuncunun:

Savunmadaki istikrarı

Hücuma katkı sağlayan koşuları

Oyun zekâsı

öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. İngiliz gazeteleri, Ferdi'nin Brighton'ın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldiğini yazdı.

BU SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki milli sol bek, Brighton formasıyla bu sezon:

16 resmi maça çıktı

13 kez ilk 11'de yer aldı

1183 dakika süre aldı

Ferdi, henüz gol ya da asist katkısı veremese de takımın en güvenilir savunma oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.