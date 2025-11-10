Haberler

İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Güncelleme:
Brighton formasıyla bu sezon yükselen performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Crystal Palace deplasmanında takımının en etkili ismi oldu. Milli futbolcu, gösterdiği üstün performansla "maçın adamı" seçildi.

  • Brighton deplasmanda Crystal Palace ile 0-0 berabere kaldı.
  • Ferdi Kadıoğlu, Crystal Palace maçında 90 dakika oynayarak 6 ikili mücadele kazandı ve 2 top kapma yaptı.
  • Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından istatistik platformları tarafından 'Maçın Adamı' seçildi.

İngiltere Premier Ligi'nde Brighton, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaştı. Zorlu mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Brighton bu sonuçla 16 puana yükselirken, 17 puanlı Crystal Palace ise 10. sıradaki yerini korudu.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN SAVUNMA DERSİ

Geçen sezon sakatlıklarla boğuştuğu için beklenen performansı veremeyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bambaşka bir görüntü sergiliyor. Crystal Palace deplasmanında 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, rakibine geçit vermedi.

Maç boyunca 10 ikili mücadelenin 6'sını kazanan, 2 hava topu mücadelesinden galip çıkan Ferdi, ayrıca 2 top kapma ve 1 kritik uzaklaştırmayla savunmada güven verdi.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Performansıyla İngiliz basınından tam not alan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından istatistik platformları tarafından "Maçın Adamı" seçildi. Brighton taraftarları, sosyal medyada milli futbolcuyu "takımın en istikrarlı oyuncusu" olarak övdü.

YENİ SEZONDA FARK YARATIYOR

Brighton'a geçen sezon başında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon yeniden form tuttu. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin güvenini kazanan yıldız oyuncu, Premier Lig'deki performansıyla hem İngiltere'de hem Türkiye'de övgü topluyor.

