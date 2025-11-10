İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere Premier Ligi'nde Brighton, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaştı. Zorlu mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Brighton bu sonuçla 16 puana yükselirken, 17 puanlı Crystal Palace ise 10. sıradaki yerini korudu.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN SAVUNMA DERSİ

Geçen sezon sakatlıklarla boğuştuğu için beklenen performansı veremeyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bambaşka bir görüntü sergiliyor. Crystal Palace deplasmanında 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, rakibine geçit vermedi.

Maç boyunca 10 ikili mücadelenin 6'sını kazanan, 2 hava topu mücadelesinden galip çıkan Ferdi, ayrıca 2 top kapma ve 1 kritik uzaklaştırmayla savunmada güven verdi.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Performansıyla İngiliz basınından tam not alan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından istatistik platformları tarafından "Maçın Adamı" seçildi. Brighton taraftarları, sosyal medyada milli futbolcuyu "takımın en istikrarlı oyuncusu" olarak övdü.

YENİ SEZONDA FARK YARATIYOR

Brighton'a geçen sezon başında transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlıkların ardından bu sezon yeniden form tuttu. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin güvenini kazanan yıldız oyuncu, Premier Lig'deki performansıyla hem İngiltere'de hem Türkiye'de övgü topluyor.