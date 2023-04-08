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İngiltere'de 8 gollü çılgın maç! Ozan Tufan yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

Spor Haberleri

İngiltere Championship'in 40. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Sunderland ile 4-4 berabere kaldı. Mücadelede Ozan Tufan 2 gol atarak takımına 1 puanı getiren isim oldu. Milli futbolcunun adı son haftalarda sık sık Beşiktaş ile anılıyor.

Sunderland ile Hull City, İngiltere Championship'in 40. haftasında Stadium of Light'ta karşı karşıya geldi. 8 golün atıldığı çılgın mücadele beraberlikle sona erdi.

OZAN TUFAN DUBLE YAPTI

Sunderland'in gollerini 21. dakikada Gelhardt, 22 ve 73. dakikada Diallo, 81. dakikada ise Clarke kaydetti. Hull City'nin golleri ise 11 ve 90+8. dakikada(p) Ozan Tufan, 25. dakikada Allahyar ile 66. dakikada Slter attı.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Hull City'nin ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıktı. Acun Ilıcalı'nın takımı puanını 49'a, Sunderland ise 55'e yükseltti.

İngiltere'de 8 gollü çılgın maç! Ozan Tufan yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

İngiltere'de 8 gollü çılgın maç! Ozan Tufan yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

İngiltere'de 8 gollü çılgın maç! Ozan Tufan yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

İngiltere'de 8 gollü çılgın maç! Ozan Tufan yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

İngiltere'de 8 gollü çılgın maç! Ozan Tufan yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

İngiltere'de 8 gollü çılgın maç! Ozan Tufan yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

İngiltere'de 8 gollü çılgın maç! Ozan Tufan yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı Ozan Tufan Hull City Spor Haberler

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