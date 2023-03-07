İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Slaven Bilic ile yollarını ayırdı

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Slaven Bilic'le yolların ayrıldığını açıkladı. Geçtiğimiz eylül ayında göreve gelen 54 yaşındaki teknik adam, 2023 yılı başından bu yana sadece 3 galibiyet alırken son 8 lig maçında ise sadece 1 kez kazandı.

24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship'te mücadele eden Watford, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

YENİ HOCA BELLİ OLDU

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildiğini ve yerine Chris Wilder'ın getirildiğini duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Watford'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılı başından bu yana sadece 3 galibiyet alabildi, son 8 lig maçında ise sadece 1 kez kazanabildi." denildi. Watford Sportif Direktörü Ben Manga, "Bu sezon başarılı olmak için iddialıyız. Premier Lig'e yükselme fırsatı hala önümüzdeyken yeni bir teknik direktöre ihtiyacımız vardı. Ara transfer dönemi bittiği için tek fırsat, teknik direktörü değiştirmekti. Böylece takıma yeniden enerji verebileceğiz." açıklamasını yaptı.

BİLİC'İN WATFORD KARNESİ

Watford, Bilic yönetiminde son 8 lig maçında tek galibiyet elde etti. İngiltere temsilcisi, ligde 51 puanla 9. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'I DA ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, Hırvatistan Milli Takımı'nın yanı sıra Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, West Ham United, El-Ittihad, West Bromwich Albion ve Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.