İngiltere, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya'nın rakibi oldu

İngiltere Milli Futbol Takımı, yarı finalde Avustralya'yı 3-1 yenerek 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak. İngiltere'nin gollerini Ella Toone, Lauren Hemp ve Alessia Russo kaydederken, Avustralya'nın tek golünü Sam Kerr attı. Final maçı Pazar günü oynanacak.

İngiltere Milli Futbol Takımı, yarı finalde karşılaştığı Avustralya’yı 3-1’lik skorla geçerek 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya’nın rakibi oldu.

İngiltere adına golleri 36’ncı dakikada Ella Toone, 71’inci dakikada Lauren Hemp ve 86’ncı dakikada Alessia Russo kaydetti.

Avustralya’nın tek golünü ise 63’üncü dakikada Sam Kerr attı.

Final maçı Pazar günü TSİ 13.00’te Avustralya Stadyumu’nda oynanacak.

Yeni Zelanda ile Avustralya’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ilk yarı final mücadelesinde İspanya, İsveç’i 2-1’lik skorla geçmişti.

Maçın son 10 dakikasında gelen goller büyük bir heyecana sahne olmuştu.

İspanya’yı 81’inci dakikada Salma Paralluelo ile öne geçirse de İsveç yedi dakika sonra Rebecka Blomqvist ile beraberliği yakalamıştı.

Olga Carmona ise bir dakika sonra İspanya’ya final biletini getiren golü atmıştı.

İsveç ve Avustralya ise üçüncülük maçını Cumartesi TSİ 11.00’de Avustralya’nın Brisbane Stadyumu’nda oynayacak.