İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak, Kadıköy'deki ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. Maçta Nottingham Forest taraftarlarının, Fenerbahçe tribünlerine yönelik "Sen Galatasaray'ın b*kusun" şeklinde tezahüratı gündem oldu.

  • Nottingham Forest taraftarları, Fenerbahçe tribünlerine 'Sen Galatasaray'ın b*kusun' şeklinde tezahüratta bulundu.
  • Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti ancak ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle Avrupa Ligi'nden elendi.
  • Tezahürat sosyal medyada gündem oldu ve iki takım taraftarları arasında sözlü atışmalar yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta Kadıköy'de alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ ÇEKEN TEZAHÜRAT

Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri ise tribünlerde yaşandı. Nottingham Forest taraftarlarının, Fenerbahçe tribünlerine yönelik "Sen Galatasaray'ın b*kusun" şeklinde tezahüratta bulunması sosyal medyada gündem oldu.

Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda yoruma neden olurken, iki takım taraftarları arasında sözlü atışmalar yaşandığı görüldü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Zuahahaha Doğru söylemişler…

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Bayır:

Tff şimdi bu yüzden Galatasaray a ceza verirse şaşırmam ))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

