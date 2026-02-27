İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak, Kadıköy'deki ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. Maçta Nottingham Forest taraftarlarının, Fenerbahçe tribünlerine yönelik "Sen Galatasaray'ın b*kusun" şeklinde tezahüratı gündem oldu.
TRİBÜNLERDEN TEPKİ ÇEKEN TEZAHÜRAT
Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri ise tribünlerde yaşandı. Nottingham Forest taraftarlarının, Fenerbahçe tribünlerine yönelik "Sen Galatasaray'ın b*kusun" şeklinde tezahüratta bulunması sosyal medyada gündem oldu.
Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda yoruma neden olurken, iki takım taraftarları arasında sözlü atışmalar yaşandığı görüldü.