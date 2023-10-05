İngilizler'e kök söktürmüştü! G.Saray'ın yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine girdi
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Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Sanchez, 3-2 kazanılan Manchester United maçında Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'ye asist yaparak bu başarıya imza attı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, haftanın 11'ine seçilmeyi başardı.
MANCHESTER UNITED MAÇINDA 2 ASİST YAPTI
Performansıyla göz dolduran yıldız futbolcu, 3-2 kazanılan Manchester United deplasmanında Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'nin attığı gollerde asist yaptı.
İşte Şampiyonlar Ligi Fantezi Futbol oyununda haftanın 11'i;
- Ter Stegen
- Calabria
- Schar
- Davinson Sanchez
- Bukari
- Almiron
- Bellingham
- Brais Mendez
- Bruma
- Hojlund
- Danylo Sikan
Kaynak: Haberler.com / Spor