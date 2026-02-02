İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Wolverhampton, iki hafta önce babasının elindeki yemekten almak isterken gözyaşlarına boğulan minik taraftarı unutmadı. İngiliz kulübü, küçük taraftara forma ve çeşitli hediyeler vererek duygulandıran bir jest yaptı.

DUYGUSAL ANLAR KARŞILIKSIZ KALMADI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından harekete geçen Wolverhampton yetkilileri, minik taraftara kulüp forması ve hediyeler ulaştırdı. Yapılan bu sürpriz, hem aileyi hem de futbolseverleri mutlu etti.