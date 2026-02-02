Haberler

İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest
İngiliz futbol kulübü Wolverhampton, iki hafta önce babasının elindeki yemekten almak isterken gözyaşlarına boğulan minik taraftarını unutmadı. Bu duygusal anın ardından harekete geçen kulüp yetkilileri, minik taraftara kulüp forması ve çeşitli hediyeler ulaştırdı. Bu jest hem aileyi hem de futbolseverleri mutlu etti ve takdir topladı.

DUYGUSAL ANLAR KARŞILIKSIZ KALMADI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından harekete geçen Wolverhampton yetkilileri, minik taraftara kulüp forması ve hediyeler ulaştırdı. Yapılan bu sürpriz, hem aileyi hem de futbolseverleri mutlu etti.

