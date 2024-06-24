Kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler için sürpriz transfer çağrısı

A Milli Futbol Takımımızın ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İngiltere'yi de kasıp kavuruyor. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle beklenenden daha az forma şansı bulan Arda'nın adı buna rağmen dev kulüplerin transfer listelerinin başında yer alıyor. Manchester United'ın eski futbolcularından Dwight Yorke, İngiliz kulübünün Arda Güler'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

"ARDA, YILDIZ GİBİ PARLIYOR"

Mirror'da yer alan habere göre; Yorke, Arda'nın bir yıldız gibi parladığını söyleyerek, "Arda Güler'in birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor ve Türkiye için attığı harika golle bu özel niteliğe sahip olduğunu gösterdi. Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes onu Real Madrid'in yedek kulübesinden kurtarmak isteyecek" ifadelerini kullandı.

"DE BRUYNE VE SALAH GİBİ OLABİLİR! NEYİ BEKLİYORSUNUZ?"

Arda'nın Manchester United için çok uygun olduğunu söyleyen Yorke, United yönetiminin neyi beklediğini anlamadığını söylerek, "Kevin De Bruyne ve Muhammed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bunun kariyerlerine fayda sağladığını gördük, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp Man United'a katılmasının da benzer bir durum olmayacağını kim söyleyebilir? Hafta içi ve hafta sonu oynama fırsatına ihtiyacı var. Herkes tecrübeli ve hızlı bir çözüm arıyor ama dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz. Manchester United hemen onunla sözleşme imzalamalı!" sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, birçok başarıya imza attığı geçen sezonda Real Madrid formasıyla 5'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıktı. 19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 6 gollük katkı sağladı. Milli yıldız, İspanyol devinde geçirdiği ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.