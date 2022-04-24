İngiliz devine imza atması an meselesi! Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz tarihe geçecek
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Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz için İngiliz ekibi Tottenham, 8 milyon euroluk teklif yaptı. Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Rıdvan Yılmaz, İngiliz ekibinin en pahalı 2. sol bek transferi olarak tarihe geçecek.
Yeni sezon planlamasına Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş'ın kapısını İngiliz devi Tottenham Hotspur çaldı.
BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre, Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Rıdvan Yılmaz, transferin gerçekleşmesini dört gözle beklerken, Beşiktaş oyuncudan en az 10 milyon euro kazanmak istiyor. Transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde Rıdvan Yılmaz, Tottenham tarihinin en pahalı ikinci sol bek transferi olacak.
EN PAHALISI REGUILON
Londra ekibi geçen sezon Sergio Reguilon için Real Madrid'e 30 milyon avro öderken, İspanyol futbolcunun birçok talibi olması sonrasında bu bölge için Ben Davies ile beraber görev yapacak bir isim arayışındaydı.
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