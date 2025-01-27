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ING Türkiye Kupası Kura Çekimi Gerçekleştirildi

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Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı. Turnuvada mücadele edecek takımlar belirlendi ve çeyrek final eşleşmeleri açıklandı.

Basketbol erkeklerde ING Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törene Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kupada mücadele edecek 8 takımın temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, "Sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımlarımızı kutluyorum. Bu sene yarı final ve finalimizi Şanlıurfamızda oynayacağız. Bu bizim için büyük mutluluk ve heyecan. Şanlıurfa valimize ve belediye başkanımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umuyorum güzel maçların oynandığı, hak edenin kazandığı Türkiye Basketbol Federasyonu'nun en iyi şekilde organize ettiği bir kupaya ev sahipliği yaparız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Beko, TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersinspor, Türkiye Kupası'nda oynama hakkı kazandı.

Mersinspor, organizasyonda ilk kez yer alacak.

Kupada çeyrek final müsabakaları, 11-12 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

Mersinspor-TOFAŞ

Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes

Karşıyaka-Galatasaray

Organizasyonda İstanbul'daki Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi, İzmir'de yapılacak Karşıyaka-Galatasaray maçının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

Mersin'deki Mersinspor-TOFAŞ müsabakasında sahadan üstün ayrılan ekip, İstanbul'daki Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşlemesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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