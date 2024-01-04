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ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı mağlup ederek Türkiye Kupası finaline yükseldi

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Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere sona eren maçın uzatma periyodu sonunda ÇBK Mersin Beşiktaş'a 87-84 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Normal süresi berabere sona eren maçın uzatma periyodu sonunda ÇBK Mersin Beşiktaş'a 87-84 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Salonu'ndaki maça hızlı başlayan Beşiktaş ilk periyodu önde tamamladı. İkinci periyotta Evans ile sayılar bulan Beşiktaş devreyi de 6 sayı farkla 33-39 önde tamamladı. Üçüncü periyotta dengeyi kuran ÇBK Mersin Williams'ın ve Mabrey'in sayıları ile maça ortak oldu. Normal süresi 76-76 sona eren maçın uzatma periyodunda ÇBK Mersin, daha etkili oldu rakibini 87-84 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye Kupası Finali yarın Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin arasında saat 20.00'de oynanacak.

Salon: Şehit Turgut Solak

Hakemler: Mehmet Şahin, Nihat Çetin, Atakan Kaymak

ÇBK Mersin: Asena 5, Williams 19, Kiss 6, Melis 7, Mabrey 34, Cornelius 2, Derin Yaya 3, Sinem 7, Holingsvorth 4

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Beşiktaş : Evans 25, Elif 14, Krivacevic 7, Nogic 23, Melek 2, Li 13

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 16-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 33-39 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 61-59 (ÇBK Mersin lehine)

Normal süre: 76-76 - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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