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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Salon: İzmit Şehit Polis Recep TopaloğluHakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak DurmuşDanilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande ÇelebiBOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9,...

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Barış Burak Durmuş

Danilos Pizza: Henderson 21, Cooke 13, Mompremier 19, Walker 22, Yağmur Bul 5, Yağmur Kübra Taşar 5, Aysude Torcu, Hande Çelebi

BOTAŞ: Cave 15, Allen 22, Dantas 21, Işık Su Güven 8, Büşra Akbaş 9, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Jump 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar, Melis Dilara Lafatan

1. Periyot: 23-15

Devre: 32-37

3. Periyot: 61-66

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Danilos Pizza'yı 89-85 yendi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Spor
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