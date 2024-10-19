ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı 97-77 Yenerek Galip Geldi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Danilos Pizza ile karşılaştı. Maç sonucunda ÇBK Mersin, rakibini 97-77 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk periyodu 25-23, devresi 43-49 ve üçüncü periyodu 63-77 sonuçlandı.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Alper Gökçebel, Abdullah Koputan, Hasan Ok
Danilos Pizza: Henderson 14, Gizem Mürüvet Uca 6, Hande Çelebi 9, Deniz Aygül 2, Yağmur Bul 5, Louis 12, Mompremier 12, Palenikova 17, Aysude Yıldıztekin
ÇBK Mersin : Anderson 18, Magarity 25, Feride Şevval Akalan 1, Eslem Güler, Derin Yaya 3, Sinem Ataş 7, Rupert 15, Şuğranur Hatice Sönmez, Marine 22, İlayda Güner 6
1. Periyot: 25-23
Devre: 43-49
3. Periyot: 63-77
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Danilos Pizza'yı 97-77 yendi.