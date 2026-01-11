Haberler

TFF 2. Lig: Sultan Su İnegölspor: 1 Batman Petrolspor: 1

Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, Batman Petrolspor ile sahasında yaptığı karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. İnegölspor'un golünü İbrahim Sürgülü atarken, Batman Petrolspor'un eşitliği sağlayan golü Okan Eken'den geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftada İnegölspor sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Ahmet Kotan

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taha Recep Cebeci (Efekan Karayazı dk. 66), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 89), Özcan Aydın, Hüseyin Afkan (Hasan Alp Altınoluk dk. 74) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

Batman Petrolspor: Yusuf Balcığoğlu, Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Cem Ekinci, Emirhan Aydoğan (Rahman Buğra Çağıran dk. 74), Atabey Çiçek, İshak Çakmak (Okan Eken dk. 68), Gökhan Karadeniz (Bünyamin Yürür dk. 74) Mert Örnek, Devran Bozardıç, Canberk Ömer Özdemir

Goller: İbrahim Sürgülü (dk. 34) (İnegölspor), Okan Eken (dk. 81) (Batman Petrolspor)

Kırmızı kart: Kerem Dönertaş (dk. 62) (İnegölspor)

Sarı kartlar: İbrahim Sürgülü, Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu (İnegölspor) Emirhan Aydoğan, Devran Bozardıç (Batman) - BURSA

