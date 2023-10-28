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İnegölspor Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 4-1 Mağlup Etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Maçta İnegölspor'un gollerini Uğur Mustafa Türk, Mete Sevinç, Serhat Baştan ve Batuhan Altıntaş kaydetti.