Haberler ›› Spor ›› İnegölspor, Isparta 32 Spor'u 3-1 mağlup etti

İnegölspor, Isparta 32 Spor'u 3-1 mağlup etti

10 Aralık 2023 17:32 Son Güncelleme: 17:34 Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 17'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Mete Sevinç, 68'inci dakikada Emre Toptan ve 90+6'ncı dakikada Erkan Arda Çağdaş kaydetti. Isparta 32 Spor'un karşılaşmadaki tek golü ise 22'nci dakikada Mehmet Küçükdurmuş'tan geldi.