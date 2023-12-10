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İnegölspor, Isparta 32 Spor'u 3-1 mağlup etti

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 17'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Mete Sevinç, 68'inci dakikada Emre Toptan ve 90+6'ncı dakikada Erkan Arda Çağdaş kaydetti. Isparta 32 Spor'un karşılaşmadaki tek golü ise 22'nci dakikada Mehmet Küçükdurmuş'tan geldi.

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Safa Yılmaz, Sinan Bilen, Mücahid Adem Çelebi

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Ethem Balcı (Dk. 65 Furkan Özyapı), Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Emre Toptan (Dk. 85 Erkan Arda Çağdaş), Okan Deniz(Dk. 75 Nurettin Korkmaz)

ISPARTA 32 SPOR: Alp Tutar - Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Caner Koca, Mehmet Küçükdurmuş, Abdulkerim Canlı (Dk. 75 Ayberk Kaygısız), Cem Özdemir (Dk. 82 Emrecan Atila), Alim Harlak, Osman Torun (Dk. 82 Muhammet Haşim Çoban), Muhlis İstemi (Dk. 76 Cemal Kızılateş), Furkan Uludaş

GOLLER: Dk. 36 Mete Sevinç, Dk. 68 Emre Toptan, Dk. 90+6 Erkan Arda Çağdaş ( İnegölspor ) - Dk. 22 Mehmet Küçükdurmuş ( Isparta )

SARI KARTLAR: Eren Aydın, Nurettin Korkmaz ( İnegölspor ) - Caner Koca, Emrecan Atila( Isparta )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 17'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Mete Sevinç, 68'inci dakikada Emre Toptan ve 90+6'ncı dakikada Erkan Arda Çağdaş kaydetti. Isparta 32 Spor'un karşılaşmadaki tek golü ise 22'nci dakikada Mehmet Küçükdurmuş'tan geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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