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İnegölspor, İskenderunspor ile Berabere Kaldı

İnegölspor, İskenderunspor ile Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında İnegölspor, sahasında İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta İnegölspor'un golü Fatih Aktay'dan gelirken, İskenderunspor'un golü ise Serdarcan Eralp'ten geldi. İki takım arasında oynanan çekişmeli mücadelede toplamda üç kırmızı kart gösterildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Serkan Pınar, Mehmet Şenkaya, Abdulkadir Yılmazoğlu

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(Dk. 46 Alpay Koçaklı), Özcan Aydın(Dk. 57 Alican Özfesli), Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Bilal Gündoğdu(Dk. 46 Ali Mert Aydın), Sadık Arda Yılmaztürk

İSKENDERUNSPOR: İskenderunspor A.Ş. Onur Can Özdemir, Ahmet Biler(Dk 79 Ender Gör), Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış (Dk. 89 Ömer Gür) Kadir Turhan, Serdarcan Eralp(Dk 89 Mert Efe Çölbeyi) Erbay Eker, Mohamed Khalil(Dk. 72 Kerem Kurşun) Mahmut Bilir, Muhammet Beşir(72 Hüseyin Aybars Tüfekci)

SARI KARTLAR: Batuhan Çakır, Bilal Gündoğdu, Alican Özfesli, Yusuf Tursun (İnegölspor) Kadir Turhan, Göktan Işılak (İskenderunspor)

KIRMIZI KART: Alican Özfesli, Yusuf Tursun (İnegölspor) Ulaş Zengin(İskenderunspor)

GOL: 6 Fatih Aktay(İnegölspor), 51 Serdarcan Eralp(İskenderunspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi İnegölspor sahasında ağırladığı İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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