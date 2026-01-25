Haberler

İnegöl Kafkasspor: 1-1
Güncelleme:
3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden İnegöl Kafkasspor, lider gittiği Yalova FK deplasmanında 1-1 berabere kalarak önemli bir puan aldı.

STAT: Yalova Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Taner Tuncer, Bedirhan Soydemir, Hakan Furkan Tiraki

YALOVA FK: Doğukan Özkan, Altuğ Tınaz, Metehan Kurt, Ali Yeşilyurt, Fatih Karasu, Efe Arıgün, Samet Güneş (Dk. 70 Servet Berat), Abdurrahman Kuyucu (Dk. 79 Berkan Güner), İzzet Topatar (Dk. 61 Muhammet Sinan Kaya), Mustafa Özbay, Enes Şenyigit (Dk. 79 Habib Biçer)

İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Metin Esmer, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Serdar Eylik, Umut Doğdu (Dk. 90 Fikret Sevilgen), Muhammed Arif Akbaş (Dk. 72 Yusuf Aydın), Onur Akdoğan (Dk. 65 Ömer Taha Yılmaz), Tümer Oruç (Dk. 65 Ali Efe Arslan), Mert Polat Keklik (Dk. 46 Onur Toroman), Yusuf Akdemir

GOLLER: Samet Güneş (Yalova FK), Onur Toroman ( İnegöl Kafkasspor)

SARI KARTLAR: Altuğ Tınaz, Metehan Kurt, Efe Arıgün, Mustafa Özbay (Yalova FK), Onur Akdoğan ( İnegöl Kafkasspor)

3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden İnegöl Kafkasspor, lider gittiği Yalova FK deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

