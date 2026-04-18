Bursa Yıldırımspor: 3-1

TFF 3. Lig 1'inci Grup 30'uncu hafta maçında İnegöl Kafkasspor, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve 2'nci Lig'e yükselmeyi başardı.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Murat Kasap, Kenan Özcan, Ali Rıza Öztürk

İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Metin Esmer, Emre Kara, Fikret Sevilgen, Ömer Faruk Aydemir, Mert Polat Keklik (Dk. 79 Tümer Oruç), Hasan Bekil, Serdar Eylik (Dk. 67 Onur Akdoğan), Umut Doğdu (Dk. 89 Arif Akbaş), Yusuf Kaplan, Kürşat Babamoğlu (Dk. 46 Onur Toroman)

BURSA YILDIRIMSPOR: Mertcan Babat, Ali Mert Işık, Nuri Melih Mursal, Burak Büyükkaya, Abdul Kadir Dursun (Dk. 84 Halil Bora), Mustafa Kocabaş (Dk. 72 Erkan Şentürk), Kemal Aras (Dk. 84 Yusuf Akyel), Berat Badak (Dk. 75 Muhammed Bektaş), Muhammet Talha Çat, Hakan Öztürk (Dk. 84 Alpaslan Yılmaz), Güneş Güventürk

GOLLER: Dk. 49 Mert Polat Keklik, Dk. 71 Serdar Eylik (P), Dk. 83 Tümer Oruç (İnegöl Kafkasspor), Dk. 40 Hakan Öztürk ( Bursa Yıldırımspor)

SARI KART: Ömer Faruk Aydemir (İnegöl Kafkasspor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
