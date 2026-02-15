TFF 3. Lig'de İnegöl Kafkasspor sahasında kazandı

TFF 3. Lig'in 21. haftasında İnegöl Kafkasspor, konuk ettiği Silivrispor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Hamitoğlu yönetirken, yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Yazıcılar ve Yusuf Ökmen yaptı.

Ev sahibi ekip maça etkili başladı. 13. dakikada kazanılan köşe atışında Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Yusuf Kaplan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Kafkasspor 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarına doğru baskısını sürdüren İnegöl temsilcisi, 44. dakikada farkı ikiye çıkardı. Yusuf Kaplan'ın ara pasıyla topla buluşan Tümer Oruç'un vuruşu fileleri havalandırdı: 2-0. İkinci yarıda Silivrispor oyuna ortak olmaya çalıştı. 66. dakikada gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan İsmail Düzgün'ün şutu golle sonuçlandı ve fark bire indi: 2-1.

İnegöl Kafkasspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. - BURSA