İnegöl Kafkasspor, Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş'yi mağlup etti

İnegöl Kafkasspor, Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş'yi mağlup etti
Güncelleme:
TFF 3'üncü Lig 19. hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor, sahasında Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş'yi 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Cantürk Kılıç, Servet Bozkurt, Sadettin Ebrar Balcı

İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik (Dk. 71 Tümer Oruç) Metin Esmer, Fikret Sevilgen, Ömer Faruk Aydemir (Dk. 90 Ömer Yılmaz) Emre Kara, Onur Toroman (Dk. 60 Yusuf Aydın) Yusuf Kaplan

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş: Mehmet Enes Sarı, Alper Uludağ, Kerem Yorulmaz, Enes İlhan, Hazarhan Karaca, Fatih Mert Çırtlık (Dk. 57 Yahya Yusuf Kaya) Emir Can Aksu, Oğuzhan Akgün, Enes İslam İlkin (Dk. 79 Taha Can Velioğlu) Atalay Yıldırım, Mustafa Miraç Dikmen (Dk. 57 Bora Taşdemir)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Aydemir, Arif Aktaş, Yusuf Kaplan, Ömer Yılmaz (İnegöl Kafkasspor) Fatih Çırtlık ( Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.)

GOLLER: Dk. 60 Yusuf Kaplan, Dk. 65 Metin Esmer (İnegöl Kafkasspor), Dk. 64 Oğuzhan Akgün ( Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.)

TFF 3'üncü Lig 19'uncu hafta mücadelesinde İnegöl Kafkasspor, sahasında ağırladığı Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
