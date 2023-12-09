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İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Bisiklet Sporcuları Milli Takım Kampına Davet Edildi

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İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM bisiklet sporcuları Nisanur Acar ve Tuğçe Bitirim, Alanya'da yapılacak milli takım kampına davet edildi. İnegöl Belediyespor, pek çok branşta milli sporcu yetiştirmenin yanı sıra bisiklet milli takımına da 2 sporcu gönderiyor. Sporcular, yeni sezon öncesi hazırlıklarını kampta sürdürecek ve 2024 sezonunda milli takım yarışlarında mücadele edecek.

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM bisiklet sporcuları Nisanur Acar ve Tuğçe Bitirim, Alanya'da yapılacak milli takım kampına davet edildi.

Sporu tabana yaymak ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediye Spor Kulübü, verilen emeklerin meyvelerini topluyor. Pek çok branşta milli sporcu yetiştiren İnegöl Belediyespor, bisiklet milli takımına da 2 sporcu gönderiyor. İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM bisiklet takımının genç sporcuları Nisanur Acar ve Tuğçe Bitirim, 11-29 Aralık 2023 tarihlerinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Milli Takım Kampına davet edildi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarının yapılacağı kampın ardından 2024 sezonu içerisinde yapılacak olan milli takım yarışlarında ay yıldızlı forma ile mücadele edecek sporcular, hazırlıklarını kampta sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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