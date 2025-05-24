Indiana Pacers, Doğu Konferansı Finalinde Knicks'i Yendi

Indiana Pacers, Doğu Konferansı Finalinde Knicks'i Yendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA Doğu Konferansı final serisinde Indiana Pacers, deplasmanda New York Knicks'i 114-109'luk skorla mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Pascal Siakam 39 sayıyla dikkat çekti.

NBA'de Doğu Konferansı final serisi 2. maçında Indiana Pacers, deplasmanda oynadığı New York Knicks'i 114-109'luk skorla yendi ve seriyi 2-0 yaptı.

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers, Madison Square Garden'da karşılaştığı New York Knicks'i 114-109'luk skorla mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı. Indiana'da Pascal Siakam 39 sayıyla ön plana çıkarken, Myles Turner 16 sayı ve Tyrese Haliburton da 14 sayıyla mücadele etti. New York'ta ise Jalen Brunson 36 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Mikal Bridges 20 sayı ve OG Anunoby de 16 sayıyla maçı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı

Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Çöpü yerden al' dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş

"Çöpü yerden al" dediği vatandaştan belediye başkanına soğuk duş
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı

9 yıllık sır perdesi aralandı! Katilleri en yakınındakiler çıktı
Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü

Kansere yakalanan Biden'dan ilk görüntü
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.