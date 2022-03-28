İnanılmaz transfer! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak - Haberler

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İnanılmaz transfer! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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A Milli Takım'ın yıldızı Çağlar Söyüncü'nün devi Manchester United'a transfer olma ihtimali kuvvet kazandı. Çağlar'ı yeni mukavele için ikna edemeyen Leicester, 45 milyon euroya Türk yıldızı satmaya razı geldi. Bu transfer gerçekleşirse Çağlar tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak.

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün satışına razı geldi. İngiliz ekibi önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Çağlar'ı yeni sözleşme için ikna edemiyor. Ada basınında sürekli olarak Çağlar Söyüncü'nün stoper arayan Manchester United'a gideceği konuşuluyor.

İnanılmaz transfer! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

Manchester United'ın Çağlar Söyüncü için hazırladığı bütçe 45 milyon euro. Çağlar'dan daha yüksek bir bonservis kazanmayı hayal eden Leicester, bu teklifi kabul etmek durumunda kalabilir. Yoksa Çağlar'ı bedelsiz gönderecekler.

İnanılmaz transfer! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Çağlar Söyüncü tarihteki en pahalı Türk futbolcu olacak. Rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'da.

İnanılmaz transfer! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

Çağlar Söyüncü için Real Madrid iddiaları da ortalıkta dolaşıyor. Milli futbolcumuz İngiltere'de memnun. Ancak sezon sonunda tavrı değişebilir.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Manchester United FC, Leicester City FC, Çağlar Söyüncü, Real Madrid, Spor, Haberler

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