İnanılmaz transfer! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün satışına razı geldi. İngiliz ekibi önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Çağlar'ı yeni sözleşme için ikna edemiyor. Ada basınında sürekli olarak Çağlar Söyüncü'nün stoper arayan Manchester United'a gideceği konuşuluyor.

45 MİLYON EURO

Manchester United'ın Çağlar Söyüncü için hazırladığı bütçe 45 milyon euro. Çağlar'dan daha yüksek bir bonservis kazanmayı hayal eden Leicester, bu teklifi kabul etmek durumunda kalabilir. Yoksa Çağlar'ı bedelsiz gönderecekler.

EN PAHALISI OLACAK

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Çağlar Söyüncü tarihteki en pahalı Türk futbolcu olacak. Rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'da.

REAL MADRİD İDDİASI

Çağlar Söyüncü için Real Madrid iddiaları da ortalıkta dolaşıyor. Milli futbolcumuz İngiltere'de memnun. Ancak sezon sonunda tavrı değişebilir.