İnanılmaz son! Ronaldo 90+1'de yıkıldı

2026 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu mücadelesinde Portekiz ile Macaristan karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Macaristan, karşılaşmanın 8. dakikasında Attila Szalai'nin golüyle öne geçti. Ancak Portekiz, yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 22. ve 45. dakikalarda attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Ne var ki maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Dominik Szoboszlai, 90+1'de fileleri havalandırarak skoru eşitledi. Bu gol, Portekiz cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Cristiano Ronaldo, attığı iki golle sadece maçın değil, eleme tarihinin de en golcü futbolcusu unvanını elde etti. Toplamda 41 gole ulaşan süper yıldız, Dünya Kupası Eleme maçlarında bu alanda zirveye çıktı.

SAHADA TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER

Portekiz'de Nelson Semedo, 90 dakika sahada kaldı ve Ronaldo'nun ilk golünde asisti yapan isim oldu. Macaristan'da ise Roland Sallai ve Attila Szalai, maçı baştan sona oynadı. Szalai, takımının ilk golünü kaydederek savunmadan hücuma önemli bir katkı sundu.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Portekiz puanını 10'a, Macaristan ise 5'e yükseltti. Bir sonraki maç haftasında Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti deplasmanına gidecek. Macaristan ise Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak.