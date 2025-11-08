Haberler

İnanılmaz maç! Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Güncelleme:
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

  • Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor arasındaki Süper Lig maçı 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Gaziantep FK 19 puana, Çaykur Rizespor 14 puana yükseldi.
  • Gaziantep FK bir sonraki maçta Kayserispor deplasmanına, Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Fk, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

İLK YARI 1-1 BİTTİ

Gaziantep Fk, 2. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti. Rizespor, bu gole 29. dakikada Ali Sowe ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

RİZESPOR ÖNE GEÇTİ AMA GAZİANTEP FK PES ETMEDİ

Rizespor, 59. dakikada 2-1 öne geçti. Bu dakikada Emrecan Bulut'un vuruşu Rodrigues'e çarptı ve ağlara gitti. Bu gol, Rodrigues'e (Kendi kalesine) yazıldı. Gaziantep Fk, 71. dakikada Deian Sorescu ile penaltıdan yararlanamadı. Sorescu, penaltıda direğe takıldı. Ev sahibi Gaziantep'te kendi kalesine gol atan Kevin Rodrigues, 74. dakikada ise rakip ağları buldu. Rodrigues, bu dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından Gaziantep FK 19, Rizespor 14 puana yükseldi. Gaziantep FK, milli aranın ardından Kayserispor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOflu Hakan:

gerçekten inanamadim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Tam bir bahis maçıydı. Gaziantep 10 kişi oynadı. 10 numaraları her aldığı topu al ver yaptı yada vermedi. Her topu boş kullandı. Sahada sadece dolaştı. Koşar gibi yaptı. Kaleci ne güzel almak ğzerenplduğu toptan kaçar. 9 numara kaleciye sürer ki aradaki fark kapansın kaleciden geri dönsün. Size Tavsiyem: ligin cumartesi ilk maçı ilk maç 14.30 kesinlikle kuponlatınız da olmasın. 6 lınganyan gibi düşünün. 3. Kolunda genelde günler ki. 3 şü ganyan yatsın lar diye. Bu da böyle bir sistem.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
