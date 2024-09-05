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İnanılır gibi değil! İngiltere'de bir futbolcu hapşırığıyla kendini sakatladı

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İngiltere'nin 3. Lig seviyesi olan League One ekiplerinden Bolton Wanderers'ın forveti Victor Adeboyejo, akılalmaz bir sakatlık yaşadı. Nijeryalı futbolcu, şiddetli bir hapşırmanın sonucunda kaburgasında ve sırtında rahatsızlık hissetti ve bu sebeple Trophy Kupası'ndaki Barrow maçında forma giyemedi.

İngiltere'nin 3. Lig seviyesi olan League One ekiplerinden Bolton Wanderers'ın forvet oyuncusu Victor Adeboyejo, sıra dışı bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

ŞİDDETLİ HAPŞIRINCA SAKATLANDI

Nijeryalı futbolcu, şiddetli bir hapşırmanın sonucunda kaburgasında ve sırtında rahatsızlık hissetti. Kulübün teknik direktörü Ian Evatt, bu garip sakatlık için "Victor güçlü bir çocuk, hapşırması bile güçlü" ifadelerini kullandı.

MAÇTA OYNAYAMADI

26 yaşındaki forvet, bu akılalmaz sakatlık sebebiyle 3 Eylül Salı günü oynanan Barrow'u 3-2 yendikleri EFL Trophy Kupası maçında forma giyemedi. Bu sezon 1'i ilk 11 olmak üzere İngiliz ekibinde toplamda 5 maça çıkan Adeboyejo, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Bolton Wanderers Bolton Wanderers League One Futbol Sağlık Spor

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