İmzayı attı! Milli yıldız, Emre Mor ve Tadic'le takım arkadaşı oldu
Emre Mor ve Dusan Tadic'i kadrosunda bulunduran NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- NEC Nijmegen, milli savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini Ajax'tan alarak 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- Ahmetcan Kaplan geçen sezon NEC Nijmegen formasıyla 30 maça çıkıp 2 gol kaydetti ve yeni sezonda 22 numaralı formayı giyecek.
- Sakatlığı bulunan Ahmetcan Kaplan'ın Eylül ayındaki milli maç arasından sonra sahalara dönmesi hedefleniyor.
Emre Mor ve Dusan Tadic'in formasını giydiği Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan milli savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini Ajax'tan aldı.
AHMETCAN KAPLAN NEC NIJMEGEN'DEN
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen NEC Nijmegen, 23 yaşındaki stoper ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.
''UZUN SÜREDİR ÇALIŞIYORDUK''
Transferin ardından değerlendirmelerde bulunan NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, Ahmetcan Kaplan'ın takımdaki başarılı performansına dikkat çekerek, bu transferi tamamlamak adına uzun süredir yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.
SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ
Mevcut bir sakatlığı bulunan milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine NEC Nijmegen sağlık ekibiyle devam edileceği bildirildi. Carlos Aalbers, Ahmetcan Kaplan’ın Eylül ayındaki milli maç arasından sonra sahalara dönmesini hedeflediklerini belirtti.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon NEC Nijmegen formasıyla 30 maça çıkıp 2 gol kaydeden genç stoper, yeni sezonda da 22 numaralı formayı terletecek.