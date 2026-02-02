Haberler

İmzayı attı! İşte Allan Saint-Maximin'in yeni takımı

Güncelleme:
Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Club America'dan ayrılan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı.

  • Allan Saint-Maximin, Lens ile sezon sonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.
  • Allan Saint-Maximin, sezon başında transfer olduğu Club America'da 15 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
  • Allan Saint-Maximin, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giydi.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve sezon başında Meksika Ligi ekibe Club America'ya transfer olan Allan Saint-Maximin, takımından ayrılmıştı. Fransız futbolcu, ülkesine geri döndü.

FRANSA'YA GERİ DÖNDÜ

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Meksika'ya veda eden 28 yaşındaki Maximin'in yeni takımı belli oldu. Lens, 28 yaşındaki yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.

LENS'E İMZAYI ATTI

Lens, Maximin ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı. Haberde, deneyimli sol kanat oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı dile getirildi.

MEKSİKA'DA NE YAPTI?

Sezon başında transfer olduğu Club America'da 15 maçta sahaya çıkan Maximin, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
