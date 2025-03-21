İmzayı atmak üzere! Vinicius'un yeni sözleşmesinde madde herkesi şaşkına çevirdi

Real Madrid'de iç transfer hareketliliği yaşanıyor. İspanyol devi, Vinicius Junior ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Brezilyalı yıldızın yeni kontratına koydurduğu iddia edilen madde ortaya çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLSİN DİYE ÖZEL MADDE

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Vinicius Junior ile Real Madrid, yeni sözleşme için anlaşma aşamasında. Son dönemde Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler aldığı öne sürülen Brezilyalı futbolcunun İspanyol deviyle imzalayacağı yeni sözleşmeye istemesi durumunda Suudi Arabistan'a gitmesini sağlayacak bir çıkış maddesi eklenecek.

VINICIUS'UN SEZON PERFORMANSI

Vinicius Junior, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 11 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı yıldızın İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.