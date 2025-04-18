İmzaların atılması an meselesi! Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile anlaştı

Adları sürekli transfer dedikodularına karışan Galatasaray'ın milli futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılı takımdaki gelecekleri merak konusuydu. Taraflar, Galatasaraylıların merakla beklediği kararı verdi.

GALATASARAY, İKİSİYLE DE ANLAŞTI

Galatasaray, başarılı futbolcuları Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyordu. Sarı-kırmızılılar, son dönemde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaştı.

KISA SÜREDE İMZALAR ATILACAK

beIN Sports'da yer alan habere göre; Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. İki futbolcuyla da kısa süre içinde yeni sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

BARIŞ'IN SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. Barış Alper, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

YUNUS'UN BU SEZONKİ RAKAMALARI

Yunus Akgün ise bu sezon sarı-kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 37 maçta giydi. Yunus, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli futbolcunun 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.