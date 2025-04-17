Fenerbahçe, Zenit ile olan iş birliği anlaşmasını 3 yıl uzattı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Rusya'nın dev kulüplerinden Zenit ile imzalanan iş birliği anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

2028'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Fenerbahçe'den yapılan ve iş birliği çerçevesinde birçok projenin hayata geçirileceği aktarıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Fenerbahçemiz ile Zenit arasında 2023 yılında başlayan iş birliği 3 yıl daha uzatıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarımızı kapsayan ve 2028 yılına kadar geçerli olacak iş birliğimiz çerçevesinde birçok proje hayata geçirilecek. Önemli bir iş ortaklığı olarak gördüğümüz, kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın iki kulüp için de faydalı olmasını diliyoruz."