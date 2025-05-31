İmza için bekleniyor! Muslera'nın yeni takımı belli oldu gibi

2011 yılında Lazio'dan transfer olduğu Galatasaray'a 19 kupayla veda eden Fernando Muslera, futbol kariyerine devam ediyor. Herkes Uruguay'a döneceğini düşünürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

PENAROL İDDİALARI VARDI

Galatasaray'dan çifte kupayla ayrılan Fernando Muslera, ailesiyle birlikte ülkesine dönecek. Tecrübeli kalecinin futbola veda edeceği düşünülüyordu, ancak düzenlediği basın toplantısında oynayama devam edeceğini açıklamıştı.

SÜRPRİZ İHTİMAL

El Pais'te yer alan habere göre; Uruguay ekibi Penarol, Fernando Muslera'ya imza attırmak istiyor. Hatta Teknik Direktör Diego Aguirre kendisini ikna etmek için sürekli iletişim halinde. Ancak sürpriz bir ihtimal daha çıktı ortaya.

Buenos Aires'te bulunan büyük bir Arjantin kulübü Fernando Muslera'ya imza attırmak için daha istekli davranıyor. Ve ekonomik açıdan daha iyi bir teklif sundu. Kulübün, Fernando Muslera'nın ailesinin Uruguay'da yaşadığı yere 50 KM mesafede olması da ihitmali daha da artırıyor.