İmza atalı 1 ay olmamıştı! Enkazdan kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde kayıplarımız her geçen saat artıyor. 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taner Kahriman, hayatını kaybetti.

ENKAZDAN KURTARILMIŞTI

Yıkılan kulüp tesislerinin enkazından yaralı çıkarılan Taner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altınordu alt yapısından yetişen futbolcu için eski takımından açıklama geldi.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Altınordu, alt yapısından yetişen Taner için "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.