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İmza atalı 1 ay olmamıştı! Enkazdan kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, hastanede hayatını kaybetti

Spor Haberleri

İmza atalı 1 ay olmamıştı! Enkazdan kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, hastanede hayatını kaybetti

15 Ocak'ta Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahraman, şehirde yaşanan depremde yaşamını yitirdi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Taner Kahriman, yaşam savaşına yenik düştü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde kayıplarımız her geçen saat artıyor. 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taner Kahriman, hayatını kaybetti.

İmza atalı 1 ay olmamıştı! Enkazdan kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam savaşına yenik düştü

ENKAZDAN KURTARILMIŞTI

Yıkılan kulüp tesislerinin enkazından yaralı çıkarılan Taner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altınordu alt yapısından yetişen futbolcu için eski takımından açıklama geldi.

İmza atalı 1 ay olmamıştı! Enkazdan kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam savaşına yenik düştü

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Altınordu, alt yapısından yetişen Taner için "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kahramanmaraş Deprem Spor Haberler

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