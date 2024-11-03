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İmren Alaçatıspor, Zorlu Deplasmanda Galip Geldi

İmren Alaçatıspor, Zorlu Deplasmanda Galip Geldi
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Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, kalecisinin kırmızı kart gördüğü zorlu deplasman maçında Torosgücü'nü 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda sayısız gol pozisyonuna giren takım, 90. dakikada Soner Sarıçiçek'in golüyle galibiyeti elde etti.

Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, deplasman maçında karşılaştığı Torosgücü'nü 2-1 mağlup etti.

İmren Alaçatıspor, zorlu deplasman maçında, 28. dakikada kalecisi Onur Muhammet Parlar'ın kırmızı kart görmesi üzerine maça 10 kişiyle devam etmek zorunda kaldı. İlk yarının 39. dakikasında Mehmet Berkay Çakıcı'nın attığı golle 1-0 öne geçen İmren Alaçatıspor, 45+4. dakikada Torosgücü'nün bulduğu penaltıyı oyuncusu Oğuz Kasar'ın gole çevirmesiyle ilk yarıyı 1-1 berabere kapattı.

İmren Alaçatıspor, aradığı galibiyet golünü, 90. dakikada Soner Sarıçiçek'in ayağından bularak, zorlu deplasman maçından 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İmren Alaçatıspor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Ligde hedefte kalmamız için mutlak galibiyet için çıktığımız maçta 28. dakikada kalecimizin yediği kırmızı kart sonrası oyun düzenimiz bozuldu. Fakat oyuncularımız kısa zamanda reaksiyon gösterip golü buldu. İlk yarının son dakikasında penaltıdan yediğimiz golle ilk yarıyı berabere kapattık. İkinci yarının başından beri üstün oynamamıza ve sayısız gol pozisyonuna girdik. Maçın son dakikasında bulduğumuz golle kazanmayı bildik. Bugün sevincimizi yaşayıp yarından itibaren önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Ayrancılar maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Alaçatıspor, deplasman maçında elde ettiği galibiyetle lig sıralamasında 4. sırada yer aldı ve bir sonraki maçta 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de, sahasında Ayrancılar GSK'yı konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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