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İmren Alaçatıspor, Seferihisarspor'u 4-0 ile Geçti

İmren Alaçatıspor, Seferihisarspor'u 4-0 ile Geçti
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İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, şampiyonluk mücadelesi veren Seferihisarspor'u 4-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti ve ligde üçüncü sıraya yerleşti.

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta zirve hesapları yapan İmren Alaçatıspor, şampiyonluk mücadelesi veren Seferihisarspor'u 4-0 yendi. Bu sonuçla İmren Alaçatıspor puanını 26'ya yükselterek üçüncü sıraya yükseldi.

Ligde oynadığı 14 maçtan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 26 puana ulaşan İmren Alaçatıspor ile 30 puanla 2. sırada yer alan Seferihisarspor arasında oynanan maçı ev sahibi ekip İmren Alaçatıspor 4-0 yenerek ligin ikinci devresinde 3'de 3 yaptı ve zirve yarışına ortak oldu. Müsabakaya istekli başlayan İmren Alaçatıspor, 27.dakikada Mehmet Berkay Çakıcı'nın golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra İmren Alaçatıspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Erdi Önal atışı golle sonuçlandırdı ve ilk yarıyı İmren Alaçatıspor 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip Seferihisar gol için yüklense de dakikalar 73'ü gösterdiğinde İmren Alaçatıspor'dan Mehmet Berkay Çakıcı ve Seferihisar'dan da Ferhat Gülbağ kırmızı kartla oyun dışı edildi. Bu dakikadan sonra iki takımda 10'ar kişi ile sahada mücadele etti. Skor olarak avantaj elde eden İmren Alaçatıspor, baskı kurdu ve 85'de Mehmet Berke Sarlıca, 90+4'de ise penaltıdan Yılmaz Aslandağ'ın golleri ile İmren Alaçatıspor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İmren Alaçatıspor, 2 Şubat Pazar günü saat 14.00'te deplasman maçında İzmir 1461 ile karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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