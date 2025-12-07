Haberler

İmren Alaçatıspor, son dakikalarda mağlup oldu

İmren Alaçatıspor, son dakikalarda mağlup oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda İmren Alaçatıspor, Yelkispor'a 3-2 mağlup olarak ligde 4. sıradaki yerini korudu. İmren, maçta öne geçse de son dakikalarda yaşadığı gollerle hayal kırıklığına uğradı.

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun ikinci yarısının ilk maçında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Yelkispor'a 3-2 mağlup oldu.

Maça hızlı başlayan İmren Alaçatıspor, henüz 1. dakikada Yiğit Can'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı boyunca iki takım da gol arayışlarını sürdürürken, Yelkispor'dan Metin Yıldırım 43. dakikada attığı golle skora denge getirdi ve devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan İmren Alaçatıspor, 51. dakikada Soner Sarıçiçek'in golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı: 2-1. Ancak maçın son bölümünde üstünlüğünü koruyamayan İmren Alaçatıspor, 90+2'de Alper Tolga Karayakuplu'nun ve 90+5'te Kemal Mart'ın golleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşma 3-2 Yelkispor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Sahadan puansız ayrılan İmren Alaçatıspor, ligde 14 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

İmren Alaçatıspor, ligin ikinci yarısının ikinci haftasında 14 Aralık Pazar günü saat 15.00'te lider Balçova Termalspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.