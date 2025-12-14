İmren Alaçatıspor, Balçova Termalspor evinde mağlup

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 11. haftasındaİmren Alaçatıspor, sahasında lig lideri Balçova Termalspor'a 2-1 mağlup oldu.

Alaçatıspor, 28. dakikada savunma oyuncusunun kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Bu golün ardından baskısını artıran Balçova Termalspor, 36. dakikada Fatih Kömür'ün kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunu dengelemeye çalışan ev sahibi ekip, aradığı golü karşılaşmanın son dakikalarında buldu. Erdi Önal, 90. dakikada attığı golle farkı bire indirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, 14 puanla ligde 5. sırada yer aldı. Alaçatı temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında 21 Aralık Pazar günü saat 13.00'te deplasmanda Güzelbahçespor ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR