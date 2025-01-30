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Immobile'nin en yakın arkadaşı Beşiktaş'a transfer oluyor

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Ara transfer dönemi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, MLS takımlarından Toronto FC'de top koşturan 33 yaşındaki İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmak istiyor. Amerika'dan ayrılıp ülkesine dönmeyi planlayan Insigne, en yakın arkadaşlarından birisi olan Ciro Immobile nedeniyle siyah-beyazlılara sıcak bakıyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapmayan Beşiktaş, sürpriz bir transfer için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'TAN INSIGNE HAMLESİ

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, MLS takımlarından Toronto FC'de forma giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Lorenzo Insigne ile ilgileniyor.

Immobile'nin en yakın arkadaşı Beşiktaş'a geliyor

IMMOBILE'DEN DOLAYI SICAK BAKIYOR

Habere göre; Toronto'dan ayrılmayı düşünen Insigne, İtalya'ya dönmeyi tercih ediyor ancak en yakın arkadaşlarından biri olan Ciro Immobile'nin varlığından dolayı Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

Immobile'nin en yakın arkadaşı Beşiktaş'a geliyor

NAPOLİ'DEN YILLARCA OYNADI

Napoli altyapısında yetişen ve 2022-2023 sezonuna kadar İtalyan ekibinde forma giyen tecrübeli futbolcu, Toronto FC'ye transfer olmuştu. Insigne, Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens ile de uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptı. Kariyerinde 618 kulüp maçı bulunan İtalyan hücum oyuncusu 199 gol atarken, 126 asist yaptı.

Immobile'nin en yakın arkadaşı Beşiktaş'a geliyor

SEZON PERFORMANSI

Toronto ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Lorenzo Insigne, geçtiğimiz sezon Toronto FC formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol 7 asistlik performans gösterdi.

Immobile'nin en yakın arkadaşı Beşiktaş'a transfer oluyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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