İmamoğlu'na "Ronaldo mu Messi mi?" diye soruldu! Kahkahayı patlatıp tarafını seçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yenilenen Fatih'teki Yedikule Gençlik Spor Tesisi hizmet vermeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış kapsamında tesisi gezerek, farklı branşlarda faaliyet gösteren kulüplerin sporcularıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada genç sporcuların İmamoğlu'na "Ronaldo mu Messi mi?" sorusunu sorması renkli anlar ortaya çıkardı.

"KALBİM MESSI'DEN YANA"

İmamoğlu seçimini Messi'den yana kullanırken, "Kalbim biraz daha Messi'den yana ama Ronaldo'nun skoru çok güçlü. Sonuç alıyor. Keyif olarak bazen Messi daha hoş, zeki bir adam. Zor bir soru. Yüzyılda 2 tane futbolcu geldi, ikisi aynı anda geldi. Çok şanslısınız, ikisini de izliyoruz." dedi.

"MARADONA'YI GÖRDÜM, MESSI ÇOK ÖNDE"

İmamoğlu konuşmasına, "Bazen böyle aynı anda denk düşmüyor yani. Bir dönem Pele, bir dönem Maradona. Maradona'yı gördüm, Messi çok önde. Neredeyse 20 yıl futbol oynadı Messi." şeklinde son verdi.