İmamoğlu: İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Yakacık Stadı'nın açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, "Tabi bizim yaptığımız işlerle çok ilgilenen bir takım mecralar var, detaylarına girmeyeceğim. Ama yaptığımız her işi takip eden, bir şekilde yermeye, kötülemeye çalışanlar var. Ama biz işimize bakacağız. İddia ile söylüyorum, İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Yakacık Stadı'nın açılışına katıldı. Törene, İmamoğlu'nun yanı sıra, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Amatör Sporlar Federasyonu Başkanı Ali Düşmez de katıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, "Spor önemli, her zaman söylüyorum. Sporu yapan gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi eğitim almaları da çok önemli. Dolayısıyla eğitimle sporun aynı anda yürütülmesi meselesi, ülkemizde hep ihmal edilmiştir. Ben bunu hem sporcu olarak söylüyorum, geçmişte hem yönetici olarak, hem de bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Aslında spor ve eğitimi birbirini destekleyen hale getirmenin dünyada çok iyi örnekleri var. Ama itiraf edelim ki ülkemizde bu çok başarılı sürdürülemiyor. Türkiye 90 milyona yaklaşan nüfusuyla hak ettiği yerde değil. Dünya sporunda ki yeri, ama futbolda ama diğer branşlarda, birkaç branşı kenarda tutarsak hak ettiği yerde değil. Bunun mutlaka önemli bir vizyona sahip hale getirilmesi şart" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ HER İŞİ KÖTÜLEMEYE ÇALIŞANLAR VAR AMA BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

İmamoğlu, "Burası çocukların ve gençlerin yeri, tabi bizim yaptığımız işlerle çok ilgilenen bir takım mecralar var, detaylarına girmeyeceğim. Ama yaptığımız her işi takip eden, bir şekilde yermeye, kötülemeye çalışanlar var ama biz işimize bakacağız. İddia ile söylüyorum, İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik" ifadelerini kullandı.

- İstanbul