İmaj Altyapı Vanspor - Sipay Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-1 yenen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, ligin en iyi ve tempolu takımlarından biriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın tempolu geçtiğini ifade eden Korkmaz, "Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın sonunda beni onurlandırdılar. Kaptanımız Medeni Bingöl Van'ın çocuğudur, tüm kademelerde Van'a hizmet etmiştir. Bugün sahada harika performans ortaya koymuştur. Kaptanımıza sahip çıkalım, kendi evladımızı kötülemeyelim. Maçla ilgili de çok şey söylemek istemiyorum. Kendimiz gibi oynayınca farkımızı ortaya koyduk." dedi.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maç öncesi zor bir yolculuk süreci yaşadıklarını ifade etti.

Sefer Yılmaz, "En sonunda Diyarbakır'a indik ve 7 saatlik bir otobüs yolculuğu yaptık. Üç gün aradan sonra hafta içi bir maç yaptık ardındaki yolculuk bizi zorladı. İkinci yarıda bunu herkes hissetti. İlk yarı iyi bir oyunla 1-0 öndeydik ama rakibin ikinci yarıya golle başlamasından sonra maç 3-1 Vanspor'un galibiyetle sona erdi. Vanspor'u tebrik ediyoruz. Hak ettiği bir galibiyet aldılar. Bu maçı unutup 3 gün sonra oynanacak Manisa maçına hazırlanacağız. Önümüzdeki maçta bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.