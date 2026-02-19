Haberler

İmaj Altyapı Vanspor - Sipay Bodrum FK maçının ardından

İmaj Altyapı Vanspor - Sipay Bodrum FK maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de İmaj Altyapı Vanspor, Sipay Bodrum FK'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, kazanılan galibiyetin ardından takımı övdü ve taraftarlara teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-1 yenen İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, ligin en iyi ve tempolu takımlarından biriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmanın tempolu geçtiğini ifade eden Korkmaz, "Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın sonunda beni onurlandırdılar. Kaptanımız Medeni Bingöl Van'ın çocuğudur, tüm kademelerde Van'a hizmet etmiştir. Bugün sahada harika performans ortaya koymuştur. Kaptanımıza sahip çıkalım, kendi evladımızı kötülemeyelim. Maçla ilgili de çok şey söylemek istemiyorum. Kendimiz gibi oynayınca farkımızı ortaya koyduk." dedi.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, maç öncesi zor bir yolculuk süreci yaşadıklarını ifade etti.

Sefer Yılmaz, "En sonunda Diyarbakır'a indik ve 7 saatlik bir otobüs yolculuğu yaptık. Üç gün aradan sonra hafta içi bir maç yaptık ardındaki yolculuk bizi zorladı. İkinci yarıda bunu herkes hissetti. İlk yarı iyi bir oyunla 1-0 öndeydik ama rakibin ikinci yarıya golle başlamasından sonra maç 3-1 Vanspor'un galibiyetle sona erdi. Vanspor'u tebrik ediyoruz. Hak ettiği bir galibiyet aldılar. Bu maçı unutup 3 gün sonra oynanacak Manisa maçına hazırlanacağız. Önümüzdeki maçta bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber